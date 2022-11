Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim - Drei Tatverdächtige nach diversen Diebstählen in Discountern festgenommen

Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

In den vergangenen Jahren kam es zu einem hohen Anstieg von Geldbörsendiebstählen/Taschendiebstählen in Supermärkten im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Durch die Täter wurden die Taschendiebstähle zielgerichtet zum Nachteil älterer Menschen begangen. Oftmals wurden die Geldbörsen in einem Moment der Unachtsamkeit entwendet oder die Opfer abgelenkt bzw. in Gespräche verwickelt. Im Anschluss an den Taschendiebstahl wurde das Bargeld aus den Geldbörsen entnommen und beim Auffinden von Bankkarten versucht Bargeld abzuheben. Durch Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Lingen konnte nun eine Tätergruppe aus Gelsenkirchen identifiziert und drei Personen festgenommen werden. Die Tätergruppe steht im Verdacht seit mehreren Jahren in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz zielgerichtet Taschendiebstähle in Supermärkten begangen zu haben. Die zentralen Ermittlungen wurden durch eine Spezialabteilung der Polizei Lingen "Ständigen Ermittlungsgruppe Komplexe Kriminelle Strukturen", übernommen. Geleitet wurden sie dabei von der Zentralstelle zur Bekämpfung organisierter und bandenmäßiger Wohnungseinbruchskriminalität und anderer besonderer Betrugs- und Diebstahlstaten der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Am Mittwoch konnte die Tätergruppe auf frischer Tat auf einem Parkplatz in Meppen festgenommen werden. Im Vorfeld wurden für einen 41-jährigen Mann sowie für eine 19-jährige und 39-jährige Frau bereits Haftbefehle durch das Amtsgericht Osnabrück erlassen. Da die Beschuldigten während der Festnahme nach mehrfacher Aufforderung die verriegelten Türen ihres Fahrzeuges nicht öffneten, wurden die beiden vorderen Fahrzeugfenster durch die eingesetzten Kräfte beschädigt und die drei Personen anschließend festgenommen. Neben dem Fahrzeug haben die Ermittler am selben Tag die genutzte Wohnung in Gelsenkirchen durchsucht. Dabei haben sie mehrere tausend Euro Bargeld, Tatbekleidung sowie Handys sichergestellt. Die drei tatverdächtigen Personen wurden am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Osnabrück vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei folgendes zu beachten, damit Diebe kein leichtes Spiel haben:

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Sorgen Sie dafür, dass die PIN für keine andere Person zugänglich ist (Karte und PIN nicht zusammen aufbewahren oder auf der Karte vermerken). - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper - Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt werden. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und Ihnen Ihre Zahlungskarte entwendet wurde, lassen Sie diese sofort bei Ihrer Bank sperren oder nutzen Sie den Sperrnotruf 116 116. Und wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell