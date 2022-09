Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Palettengabel von Baustelle gestohlen

Homberg (ots)

Guxhagen

Diebstahl einer Palettengabel Tatzeit: 12.09.2022, 07:00 Uhr bis 15.09.2022, 12:00 Uhr Im Verlauf dieser Woche stahlen unbekannte Täter eine mehrere hundert Kilogramm schwere Palettengabel in der Büchenwerraer Straße. Die Täter begaben sich zu einem am Ortsrand abgestellten Werkzeugcontainer, auf welchem eine Palettengabel abgestellt war. Auf nicht bekannte Weise hoben die Täter die Gabel von dem Container herunter und stahlen diese. Es handelt sich um eine Gabel für einen Terrex-Radlader, der Wert beträgt 3.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

