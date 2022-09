Polizei Homberg

POL-HR: Jesberg: Unbekannte Täter sägen erneut Baum an Bundesstraße an

Homberg (ots)

Gemarkung Jesberg

Erneut Baum an Bundesstraße angesägt Feststellzeit: 12.09.2022, 14:45 Uhr Erneut wurde an der Bundesstraße B 3 ein Baum angesägt und es bestand die Gefahr, dass dieser auf die Bundesstraße stürzt. Eine Radfahrerin hatte am Montagnachmittag bemerkt, dass ein Baum mit einem Stammdurchmesser von ca. 40 cm im unteren Bereich angesägt worden war. Hierdurch bestand die Gefahr, dass der Baum bei stärkerem Wind auf die Bundesstraße B 3 fallen könnte. Aus diesem Grund wurde der Baum, welcher sich zwischen Jesberg und dem Gut Richerode befand, von der zuständigen Straßenmeisterei umgehend gefällt. Bereits am vergangenen Donnerstag fiel im Bereich Gilserberg-Winterscheid ein angesägter Baum auf die Bundesstraße (wir berichteten). Die Polizeistation Schwalmstadt hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung in beiden Fällen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

