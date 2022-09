POL-HR: Borken: Festnahme von zwei Tätern nach versuchtem Aufbruch eines Getränkeanhängers

Homberg (ots) - Frielendorf Einbruch in Mehrfamilienhaus Tatzeit: 11.09.2022, 01:11 Uhr In ein Wohnhaus in der Hauptstraße brachen zwei unbekannte Täter am Samstag, in den Morgenstunden ein und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Täter brachen die Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf und begaben sich anschließend in verschiedene Räumlichkeiten, u. a. in den Kellerbereich. Nach derzeitigem ...

mehr