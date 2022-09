Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbruch in Tankstelle - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Homberg (ots)

Melsungen

Einbruch in Tankstelle - Festnahme eines Tatverdächtigen Tatzeit: 10.09.2022, 01:31 Uhr bis 01:51 Uhr Am frühen Samstagmorgen brachen mindestens zwei Täter in eine Tankstelle in der Nürnberger Straße ein und stahlen mehrere Flaschen Schnaps. Die Täter begaben sich zur Eingangstür der Tankstelle und versuchten erfolglos diese mit Fußtritten zu öffnen. Da dies nicht gelang entnahmen sie in der Nähe einen Gullydeckel und schlugen mit diesem ein Loch in eine Hälfte der Eingangstür. Anschließend stieg ein Täter durch das Loch in den Verkaufsraum ein und entwendete dort mehrere Flaschen Schnaps. Mit der Beute verließ der Täter durch das Loch in der Tür den Verkaufsraum. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Radweg Obermelsungen. Einen Tatverdächtiger, ein 33-Jähriger aus Bebra, nahmen die alarmierten Polizisten kurz darauf im Bereich des Radwegs fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. An der Eingangstür der Tankstelle entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell