Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automatenaufbrüche an Frankfurter S-Bahnstationen

Frankfurt am Main (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am vergangenen Wochenende Süßwarenautomaten an den Frankfurter S-Bahnstationen Ostendstraße und Konstablerwache aufgebrochen haben. Wie Beamte bei der Bestreifung feststellten, hatten die Täter einen Automaten an der S-Bahnstation Ostenendstraße und zwei Automaten an der Konstablerwache aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet. Wie hoch sich der Schaden beläuft kann noch nicht beziffert werden. Es ist jedoch zu vermuten, dass der Schaden an den Automaten höher sein wird als die Summe des entwendeten Bargeldes. Zu den Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls werden Zeugen gesucht. Hinweise zu den Automatenaufbrüchen können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

