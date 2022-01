Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmiererei an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit rosa / pinker Farbe beschmierte ein unbekannter Täter vermutlich gleich mehrere geparkte Pkw am Montagabend im Stadtgebiet. Neben den sechs Fahrzeugen trieb der Unbekannte sein Unwesen auch am Polizeirevier Weinheim, wo ebenfalls mit rosa / pinke Farbe an ein Fenster gesprüht wurde. Da es sich hierbei offenbar um die selbe Farbe handelte, gehen die Ermittler derzeit von einem Zusammenhang aus. Die Beamten suchen nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges in der Rosenbrunnenstraße, der Karrillonstraße und der Werderstraße beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

