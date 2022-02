Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automatenaufbruch an der S-Bahnstation Ostendstraße

Frankfurt am Main (ots)

An der Frankfurter S-Bahnstation Ostendstraße haben unbekannte Täter einen Süßwarenautomaten aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Eine Streife der Bundespolizei hatte am Dienstagmorgen den stark beschädigten Automaten bei einer Routinebestreifung der S-Bahnstation festgestellt. Die Täter hatten die Tür des Automaten soweit aufgehebelt, bis sie Zugriff auf die Geldkassetten hatten. Unmittelbar danach sind sie mit der Geldkassette geflüchtet. Die Höhe des entwendeten Bargeldes kann noch nicht beziffert werden. Allerdings ist der am Automaten entstandene Schaden vermutlich höher als der Wert des entwendeten Bargeldes. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls werden Zeugen gesucht. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell