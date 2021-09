Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallflucht - Fußgängerin verletzt

Ladbergen (ots)

Am Montag (27.09.) kam es gegen 13.50 Uhr auf der Breedenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Fußgängerin beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 5 die Straße zu queren. Ungefähr mittig der Fahrbahn kam es zu einer Kollision mit einem schwarzen Pkw. Die Jugendliche wurde an der linken Wade getroffen und verletzte sich leicht. Der Pkw wurde von einer ca. 30 Jahre alten molligen Frau mit kurzen lockigen schwarzen Haaren geführt. Die Frau hielt nach der Kollision an und rief der Fußgängerin etwas zu. Im Anschluss verließ sie die Unfallstelle, ohne den Pflichten einer Unfallbeteiligten nachzukommen. Die Pkw-Fahrerei, wie auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

