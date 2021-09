Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall zwischen Radfahrern im Begegnungsverkehr

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (24.09.) kam es gegen 13.05 Uhr auf einem als Fuß- und Radweg beschilderten Weg, der die Behringstraße und Rudolf-Virchow-Straße verbindet, zu einem Verkehrsunfall zwischen sich begegnenden Radfahrern. Ein 15-jähriger Ibbenbürener fuhr mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Rudolf-Virchow-Straße. Ihm kam eine ca. 50 Jahre alte Frau, mit einem blauen Hollandrad entgegen. Ohne dass es zu einer Kollision der Fahrräder kam, stürzten beide Radfahrer zu Boden. Im Anschluss entfernte sich die Frau. Zu einer Unterhaltung kam es nicht. Ein namentlich unbekannter Mann half dem gestürzten 15-jährigen. Der Mann sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

