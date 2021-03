Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, den 11.03.21, gegen 19:00 Uhr fuhr vermutlich der Fahrer eines Transporters in der Einfahrt zur Petronellastraße 25 A in Bad Bergzabern gegen die dortige Mauer und verursachte Sachschaden in Höhe von 500-1000 EUR. Anschließend entfernte er sich, ohne um die Schadensregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle. Gemäß aufgefundenen Fahrzeugteilen dürfte das Fahrzeug an der Stoßstange und am Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt worden sein. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. SB: PKA Meneses

