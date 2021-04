Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 19.04.2021

Ilsfeld (ots)

Landkreis Heilbronn

Sattel-Kfz ausgebrannt

Ein 49-jähriger Sattelzuglenker war am Montag, gegen 00.40 Uhr, auf der Autobahn 81 von Stuttgart in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Ilsfeld bemerkte er vorne rechts einen Reifenschaden an seinem MAN Sattel-Kfz. Er konnte sein Gefährt noch auf dem Standstreifen anhalten, als das Zugfahrzeug aufgrund des Reifenschadens plötzlich in Brand geriet. Das Feuer griff so rasch um sich, dass es dem Fahrer nicht mehr gelang, den Auflieger, einen Kastenaufbau, abzukoppeln. Der Auflieger war mit 18 t eingelegten Oliven in Fässern beladen. Während an dem Sattel-Kfz trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr ein Totalschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro entstand, beträgt der im Frontbereich des Aufliegers verursachte Brandschaden ca. 10 000 Euro. Die Ladung wurde nicht beschädigt. Die Höhe des im Fahrbahnbereich entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 48 Kräften im Einsatz. Die Autobahn war bis gegen 02.15 Uhr voll gesperrt. Danach stand dem Verkehr wieder ein Fahrstreifen zur Verfügung. Aufgrund des schwachen Fahrzeugverkehrs kam es zu keiner Staubildung. Die Bergungsarbeiten sind derzeit im Gange.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell