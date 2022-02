Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Oberleitung im Bahnhof Frankfurt Griesheim gerissen

Frankfurt am Main (ots)

Heute Morgen kam es im Bahnhof Frankfurt-Griesheim zu einem Kurzschluss und Abriss der Oberleitung, als eine S-Bahn der Linie 2 am Gleis 1 in Richtung Frankfurt Innenstadt abfuhr. Unmittelbar danach wurde der Bahnhof Griesheim und auch der in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes liegende Bahnübergang an der Elektronstraße für den Zugverkehr gesperrt.

Nachdem Techniker der Deutschen Bahn AG die betreffende Oberleitung geerdet hatten, konnten die etwa 50 Reisende aus der betroffenen S-Bahn und etwa 15 Reisende einer am Bahnsteig gegenüber stehenden S-Bahn den Bahnhof verlassen. Nach einer ersten Einschätzung werden die notwendigen Reparaturen bis in den Nachmittag andauern. Eine Fremdeinwirkung als Ursache des Kurzschlusses kann nach einer ersten Einschätzung wohl ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell