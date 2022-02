Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte entwenden Kupferkabel im Wert von 5000 Euro

Nidderau/Main Kinzig Kreis (ots)

Im Bereich des Bahnhofes Nidderau haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag hochwertiges Kupferkabel im Wert von rund 5000 Euro von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG entwendet. Mitarbeiter der Bahn hatten am Sonntagmorgen den Verlust des Kabels festgestellt und die Bundespolizei informiert. Vor Ort konnten die Beamten feststellten, dass die Täter etwa 100 Meter Kabel in handliche Stücke geschnitten hatten, um es so einfacher abtransportieren zu können. Spuren die am Tatort gesichert werden konnten, müssen nun ausgewertet werden. Die Bundespolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht hierzu nach Zeugen. Personen die im Bereich des Bahnhofes Nidderau Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung zu dem Kabeldiebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

