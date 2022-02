Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kinder legten Steine auf die Schienen

Oestrich-Winkel/Rheingau-Taunus Kreis (ots)

Zwei 11-jährige Jungs haben am Donnerstagabend im Bereich des Bahnhofes Oestrich- Winkel mehrere Schottersteine auf die Schienen gelegt. Der Lokführer eines Zuges der Verkehrsgesellschaft VIAS hatte gegen 17 Uhr die Kinder in den Gleisen erkannt und konnte den Zug noch rechtzeitig stoppen und die Steine von den Schienen räumen. Der Zug konnte so mit wenigen Minuten Verspätung seine Fahrt fortsetzen. Eine Streife der Bundespolizei suchte den Bereich ab und konnte die zwei 11-jährigen Jungs noch in der Nähe der Gleise feststellen. Beide wurde im Anschluss den Eltern übergeben und eingehend über die Gefahren im Gleisbereich aufgeklärt.

