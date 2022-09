Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Homberg (ots)

Frielendorf

Einbruch in Mehrfamilienhaus Tatzeit: 11.09.2022, 01:11 Uhr In ein Wohnhaus in der Hauptstraße brachen zwei unbekannte Täter am Samstag, in den Morgenstunden ein und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Täter brachen die Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf und begaben sich anschließend in verschiedene Räumlichkeiten, u. a. in den Kellerbereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Von der Bekleidung eines männlichen schlanken Täters liegt folgende Beschreibung vor: Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer grauen Hose, blauen Handschuhen und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen und ein schwarzes Tuch/ Schal bedeckte Mund und Nase. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell