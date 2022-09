Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Versuchter Geschäftseinbruch

Homberg (ots)

Melsungen

Versuchter Einbruch in Autoteilehandel Tatzeit: 09.09.2022, 17:30 Uhr bis 10.09.2022, 08:30 Uhr In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter erfolglos in ein Geschäft für Autoteile in der Nürnberger Straße einzubrechen. Sie verursachten hierbei Sachschaden. Die Täter versuchten die Eingangstür mit Gewalt aufzudrücken, was ihnen nicht gelang. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannt Richtung. Die Tür wurde hierbei beschädigt, die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht genau fest. Ob die Tat in Zusammenhang mit dem Einbruch in die Tankstelle in der Nürnberger Straße steht ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell