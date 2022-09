Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Einbruch in Bürogebäude - Täter verursachen 1.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Homberg

Einbruch in Bürogebäude Tatzeit: 11.09.2022, 15:00 Uhr bis 12.09.2022, 07:00 Uhr In ein Büro- und Werkstattgebäude in der Kasseler Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen ein. Sie verursachten 1.000,- Euro Sachschaden. Die Täter gelangten durch eine vermutlich nicht verschlossene Nebeneingangstür in das Gebäude. Hier begaben sie sich in den Bürobereich und brachen verschiedene verschlossene Möbelstücke auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

