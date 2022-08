Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-jähriger Einbrecher nach Tat gestellt - Zweiter Täter flüchtig

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bereits in der Freitagnacht (12.08., 04.10 Uhr) meldeten Zeugen einen Einbruch in ein Firmenbüro in der Moltkestraße. Anwohner nahmen verdächtige Geräusche wahr und konnten in der Folge zwei Personen beobachten, die zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchteten. Die eingesetzten Beamten stellten Beschädigungen der Bürofenster fest. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

In einer anschließenden Fahndung nach den Tätern, stellten Polizisten einen der beschriebenen Personen auf der Friedrich-Ebert-Straße und nahmen ihn vorläufig fest. Es handelte sich um einen 17-jährigen Jugendlichen aus Essen, der sich nun in dem Strafverfahren verantworten muss. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Jugendliche nach Personalienfeststellung entlassen und in die Zuständigkeit der Jugendgerichtshilfe übergeben.

Die zweite männliche Person wurde wie folgt beschrieben: Ca. 1,65 - 1,70 Meter groß. Bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer Jeans und weißen Turnschuhen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell