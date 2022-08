Polizei Gütersloh

POL-GT: 58-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Gütersloh (ots)

Steinhagen/ Bielefeld (FK) - Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagabend (14.08., 18.20 Uhr) einen mit quietschenden Reifen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit umherfahrenden Mann mit einem Golf in Steinhagen. Als die Polizeibeamten im Bereich der Bahnhofstraße den Pkw fahrenderweise aufnahmen, fuhr er weiter in Richtung Liebigstraße. Unmittelbar wurden durch die Beamten Anhaltezeichen gegeben. Diese ignorierte der 58-Jährige. Als er an einer Ampel an der Liebigstraße in Höhe der Bielefelder Straße anhielt und eine Polizeibeamtin an den Pkw herantrat, beschleunigte der Steinhagener seinen Golf und bog in die Bielefelder Straße ab. Im weiteren Verlauf fuhr er auf die Autobahn 33 in Richtung Bielefeld auf. Schon beim Auffahren drohte er nach links von der Fahrbahn zu schleudern. Mit sehr hoher Geschwindigkeit fuhr er über die A33. Teilweise in Schlangenlinien. Im weiteren Verlauf fuhr er über den Ostwestfalendamm in Bielefeld in Richtung Stadtmitte. Dort konnte beobachtet werden, dass der 58-Jährige mehrfach aus einer Dose Bier trank. Über eine Ausfahrt fuhr er auf den Südring und nach rechts auf die Gütersloher Straße. Unterdessen hatten mehrere Streifenwagen des Polizeipräsidiums Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh die Verfolgung aufgenommen. In Höhe der Bushaltestelle Kupferhammer wurde er zunächst durch ein vor ihm fahrenden Streifenwagen ausgebremst. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision. Nachdem er zunächst anhielt, beschleunigte er wieder und bog mit hoher Geschwindigkeit nach links auf die Osnabrücker Straße ab.

Auf gerader Strecke und als durch die Polizisten Gefährdungen Dritter ausgeschlossen werden konnten, wurde der 58-Jährige letztendlich in Höhe der Idunastraße zur Seite auf einen Grünstreifen gedrängt, nachdem er abermals mehrfach in den Gegenverkehr lenkte. Nur durch eine gezielte seitliche Kollision durch einen Streifenwagen, konnte eine erneute Fahrtaufnahme über den angrenzenden Gehweg unterbunden werden. Der Golf des Mannes fing unmittelbar nach dem Anhalten an zu qualmen. Das Feuer im Motorraum löschten die Polizeibeamten zunächst mit einem Feuerlöscher. Die weitere Brandbekämpfung wurde durch die Feuerwehr übernommen.

Auf seiner Fahrt touchierte der Steinhagener zwei geparkte Pkw auf der Gütersloher Straße, eine Mittelinsel auf der Osnabrücker Straße, einen seitlich stehenden Leitpfosten auf der Osnabrücker Straße und ein Verkehrszeichen am letztendlichen Anhalteort. Zudem überfuhr er mehrere Rotlicht zeigende Ampeln und überschritt nahezu durchgehend die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Der alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Der Golf wurde abgeschleppt. Aufgrund vorausgegangener Verkehrsstraftaten, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, war der Pkw durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld zur Beschlagnahme ausgeschrieben.

Insgesamt wurden drei Streifenwagen beschädigt (2x Gütersloh, 1x Bielefeld). Alle drei waren im Anschluss nicht mehr einsatzfähig. Der Pkw des 58-Jährigen wies ebenfalls rundherum Beschädigungen auf. Der 58-Jährige und alle eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Dem alkoholisierten 58-jährigen Mann wurden im Krankenhaus durch einen Arzt Blutproben entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen Straßengefährdung. Der Steinhagener wurde am Sonntagabend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

