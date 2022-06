Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der B 61 - 47-Jährige schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Sonntagabend (26.06., 18.40 Uhr) ereignete sich auf der Berliner Straße/ B 61 ein folgenschwerer Verkehrsunfall einer 47-jährigen Pkw-Fahrerin.

Den ersten Erkenntnissen der eingesetzten Polizeikräfte zufolge befuhr eine 47-jährige Gütersloherin mit einem VW die B 61 in Richtung Gütersloh. Im Teilstück zwischen den Straßen Haller Straße und Isselhorster Straße. Zeugen berichteten, dass die VW-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache unvermittelt das Fahrzeug nach links über die Gegenfahrbahn steuerte und in der Folge frontal mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern gelang es, durch eine Notbremsung eine Kollision zu vermeiden.

Eingesetzte Rettungskräfte transportierten die 47-Jährige anschließend zur stationären Aufnahme in ein Bielefelder Klinikum.

Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport des Fahrzeugs. Die Schadenshöhe wurde auf rund 5000 Euro geschätzt.

