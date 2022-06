Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall und anschließende Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Sonntagabend (26.06., 22.00 Uhr) kam es in Rheda zu einem Verkehrsunfall sowie einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und zwei 25- und 26-jährigen Männern.

Zunächst meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall an der Saarstraße im Ortsteil Rheda, bei welchem der Fahrer eines Transporters mit einem Radfahrer kollidierte. Hier befuhr die Gruppe Jugendlicher (15, 15 und 16 Jahre alt) sowie auch der zunächst unbekannte Fahrer eines weißen Mercedes-Transporters die Saarstraße in gleiche Fahrtrichtung. Der Fahrer habe hierbei dauerhaft gehupt. In der Folge sei es zu einer Berührung des Transporters mit dem Fahrrad eines 15-Jährigen gekommen, welcher daraufhin stürzte und sich verletzte. Der Transporter-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den 15-jährigen Rietberger anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallermittlungen konnten die Beamten den Transporter später abgestellt auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Herzebrocker Straße sicherstellen. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass das Fahrzeug von einem 25-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück geführt wurde. Als die Beamten den 25-Jährigen an seiner Wohnanschrift aufsuchten, erhärtete sich der Verdacht, dass dieser den Transporter unter Einfluss von Alkohol und Drogen geführt hatte. Dementsprechende freiwillig durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht. Dem 25-Jährigen wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe auf der Polizeiwache entnommen. Auf dem Weg dahin leistete er Widerstand. Die Beamten blieben unverletzt.

Im weiteren Verlauf des Abends erstattete der weitere 15-Jährige aus der Jugendgruppe Anzeige gegen den 25-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück. Den Angaben nach sei der 15-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück kurz nach dem Verkehrsunfall ein zweites Mal im Bereich Holzstraße/ Am Holzbach auf den 25-jährigen getroffen. Dieser sei fußläufig unterwegs gewesen, habe den 15-Jährigen in der Folge unvermittelt geschlagen und ihm einen mitgeführten e-Scooter weggenommen. Unterstützt wurde der 25-Jähriger hierbei von einem 26-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück, dessen Identität noch an dem Abend ermittelt werden konnte.

Die Klärung der genauen Hintergründe des Verkehrsunfalls sowie der weiteren Auseinandersetzung sind Bestandteil eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

Gegen die beiden 25- und 26-jährigen Männer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem wird gegen den 25-Jährigen wegen der Verkehrsunfallflucht, der Trunkenheit, des Widerstands sowie wegen des Diebstahls ermittelt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Sachverhalten machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich Saarstraße oder im Bereich Holzstraße/ Am Holzbach gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

