Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gasausströmung im Stadtgebiet Bremerhaven - Bewohner melden Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe wurde am Abend des 07.03.2022 eine Gasausströmung in der Ludwigstraße in Bremerhaven gemeldet. Der Gefahrgutzug und der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven wurde alarmiert und trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die betroffenen Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Zur Erkundung wurde ein Trupp unter Atemschutz mit spezieller Messtechnik eingesetzt. Als Ursache für den Gasgeruch wurden ausgasende Bauteile einer alten Gasabdichtung festgestellt. Bei aktuellen Baumaßnahmen wurden diese ausgetauscht und verursachten den bekannten Gasgeruch.

Eine kritische Gaskonzentration existierte nicht. Dies bestätigten auch Messungen der Firma Wesernetz. Es bestand keine Gefahr.

An dem Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell