Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti auf Spielplatz und öffentlichen Anlagen

Dudenhofen (ots)

In der Zeit zwischen dem 05.07.- 11.07.2022 beschädigten bislang unbekannte Täter sämtliche Spielgeräte auf einem Spielplatz in der Carl-Zimmermann-Straße mittels Graffiti und Edding. Auch an einem nahegelegenen Abschnitt des Woogbachs kam es zu Farbschmierereien an einer Zaunanlage und einem Container an einem Regenrückhaltebecken. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

