Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Grifte: Versuchter Einbruch in Verkaufszelt

Homberg (ots)

Edermünde-Grifte

Versuchter Einbruch in provisorischen Lebensmittelmarkt Tatzeit: 15.09.2022, 20:15 Uhr bis 16.09.2022, 06:00 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in einen provisorischen Lebensmittelmarkt in der Straße "Zur Mühle" ein und verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu dem Marktzelt und brachen hier ein Fenster zu den Umkleideräumen auf. Ob die Täter den Markt betreten haben steht zurzeit nicht genau fest. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell