POL-HR: Bad Zwesten-Betzigerode: Klein-Lkw aufgebrochen

Homberg (ots) - Homberg Einbruch in Bürogebäude Tatzeit: 11.09.2022, 15:00 Uhr bis 12.09.2022, 07:00 Uhr In ein Büro- und Werkstattgebäude in der Kasseler Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen ein. Sie verursachten 1.000,- Euro Sachschaden. Die Täter gelangten durch eine vermutlich nicht verschlossene ...

