Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Renitenter Gast verbringt Nacht in Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Mit einer äußerst renitenten 34-Jährigen bekam es zunächst eine Kellnerin einer Gastwirtschaft am Samstagabend in der Poststraße in Böblingen zu tun. Gegen 22:25 Uhr wollte eine 34-jährige Kundin wohl ihre Zeche nicht begleichen und trat der Kellnerin beim Abkassieren zwischen die Beine. Die Tochter der Kellnerin, die ihrer Mutter zur Hilfe kam, wurde in Folge dessen ebenfalls mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt. Zudem soll die 34-Jährige versucht haben mit einer Eisenstange auf den Gastwirt loszugehen. Auch Bierbänke soll sie im Ladenlokal umhergeworfen haben. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte die randalierende 34-Jährige im Eingangsbereich des Lokals fest. Hierbei ging die Randalierende sofort lauthals auf die Polizisten zu. Beim Versuch, die Frau festzunehmen und ihr Handschließen anzulegen, leistete sie massiven Widerstand und trat nach den beiden Beamten. Unter Hilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung sollte die Dame zum Polizeirevier nach Böblingen gebracht werden. Hierbei versuchte sie fortlaufend immer wieder in Richtung der Beamten zu treten. Zudem beleidigte sie die Beamten mehrfach. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Sie musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen und mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell