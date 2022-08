POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am vergangenen Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr Kfz-Teile im Wert von ca. 600 Euro aus einem umgitterten Bereich auf dem Außengelände eines Autohauses in der Straße Am Kälbertalsgraben in Einbeck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: ...

