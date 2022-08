POL-NOM: Diebstahl von Kraftfahrzeugteilen

Uslar (ots) - Uslar (ke), Alleestraße, 08.08.2022,12:05 Uhr Eine 84-jährige PKW Fahrerin aus Wesertal befuhr mit ihrem Fahrzeug die Alleestraße in Richtung Bella Clava. Wegen einem, am rechten Fahrbahnrand stehenden Transporter mit Anhänger, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren lenkte sie ihren PKW nicht weit genug ein und touchiert den Anhänger des Transporters. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR. Rückfragen bitte an: ...

