Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gasgrill löst Balkonbrand aus

Erfurt (ots)

Ein Gasgrill löste Montagabend in der Erfurter Krämpfervorstadt einen Balkonbrand aus. Gegen 19:00 Uhr bereitete sich ein 37-jähriger Mieter auf dem Grill sein Abendessen zu. Währenddessen ging er in seine Küche und ließ den Gasgrill für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt. Als der 37-Jährige auf seinen Balkon zurückkehrte, stand dieser bereits fast komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Allerdings entstand an dem Haus ein Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Die Polizei leitete gegen den Mieter ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. (DS)

