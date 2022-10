Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Geldautomatensprengung

Erfurt (ots)

Unbekannte sprengten Dienstagmorgen einen Geldautomaten in Elxleben a. d. Gera. Die Täter öffneten dazu gewaltsam gegen 02:43 Uhr die Eingangstür zum Automatenvorraum einer Bankfiliale. Anschließend sprengten sie den Geldautomaten mit einem unbekannten Sprengmittel und flüchteten in Richtung Walschleben. Für ihre Flucht nutzten die Täter ein dunkles Fahrzeug. Die Kriminalpolizei und Spezialisten des Landeskriminalamtes kamen vor Ort zum Einsatz. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. An diesen beteiligten sich mehrere Dienststellen der Thüringer Polizei sowie ein Polizeihubschrauber. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern dauert weiter an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem genutzten Fahrzeug oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0256131 bei der Kripo Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) zu melden. (DS)

