Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte

Wasungen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Donnerstagnachmittag unberechtigt Zutritt auf ein Grundstück am Untertor in Wasungen. Der Dieb stieg in die dort befindlichen Gartenhütte ein und entwendete eine Stein-Statur. Zudem beschädigte er einen antiken Holzleiterwagen und verursachte somit einen Schaden von knapp 800 Euro. Eine installierte Überwachungskamera nahm die Tat auf. Das Videomaterial wird nun von der Polizei auswerten. Die Ermittlungen dauern an.

