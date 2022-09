LPI-SHL: Straßenlaterne beschädigt

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter hatten in der Zeit vom 28.08.2022, 19:00 Uhr, bis 31.08.2022, 18:15 Uhr, die Batterie aus einem Mofaroller entwendet. Der Besitzer hatte das Mofa vom Hersteller Explorer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Schlossparkpassage in Hildburghausen im Tatzeitraum abgestellt. Der Entwendungsschaden ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum ...

mehr