LPI-SHL: Verbale Auseinandersetzung endete mit einer Körperverletzung

Suhl (ots) - Am 31.08.2022 gegen 14:30 Uhr entwendete ein männlicher Dieb Lebensmittel im Wert von 46 Euro in einem Lebensmittelgeschäft in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl. Der Dieb ergriff die Flucht und wurde im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeikräfte gestellt. Als der Dieb den Laden verließ, versuchten Passanten, ihn daran zu hindern. Die Zeugen mögen sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

