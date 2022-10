Polizei Homberg

POL-HR: Auto aufgebrochen - Täter konnten unerkannt entkommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.10.2022:

Homberg/Efze

Geparktes Auto wurde aufgebrochen

Tatzeit: Samstag, 08.10.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 08.10.2022, 23:30 Uhr

Am Samstag (08.10.2022) wurde ein in der Bahnhofstraße in Homberg geparkter Skoda Octavia zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr durch unbekannte Täter aufgebrochen. Hierbei wurde die Scheibe der Beifahrertür mit einem Stein eingeschlagen und anschließend eine schwarze Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz abgelegt war, entwendet.

In der Handtasche befand sich eine geringe Menge Bargeld sowie eine Bankkarte, ein Führerschein und ein Personalausweis. Die Höhe des geschätzten Sachschadens beträgt 350,- EUR.

Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell