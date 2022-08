POL-EU: Kradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Weilerswist (ots) - In der Nacht vom 17.08.2022 zum 18.08.2022 wurde im Meisenweg in Weilerswist ein Auto entwendet. Als der Besitzer morgens zur Arbeit fahren wollte bemerkte er, dass sein Auto nicht mehr in der Parknische stand. Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen Fiat 500, Cabrio, mit einem schwarzen Dach. Die Kriminalpolizei ermittelt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr