Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verwirrter Dieb festgenommen +++ Autoaufbrecher unterwegs +++ Wohnungseinbruch - Täter gehen leer aus

Wiesbaden (ots)

1. Verwirrter Dieb festgenommen,

Wiesbaden, Mitte, Marktstraße, Montag, 15.11.2021, 16:15 Uhr

(jc) Am Mittwochnachmittag kam es um 16:15 Uhr in der Marktstraße in Wiesbaden in einem Kiosk zu einem versuchten räuberischen Diebstahl mit anschließender Bedrohung. Nachdem die 28-Jährige Kioskverkäuferin einen unbekannten Mann beobachtete, wie dieser eine Schnapsflasche vom Tresen im Kiosk stahl und danach die Flucht ergriff, nahm sie die Verfolgung auf. Kurz darauf stellte sie den Täter und nahm das Diebesgut wieder an sich. Daraufhin habe der Mann ein Messer hervorgeholt und vorgezeigt. Danach setzte er seine Flucht mitsamt Messer fort. Die Frau verständigte umgehend die Polizei und beschrieb den Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg, jedoch konnte der Flüchtende durch einen erneuten Hinweis der Kioskverkäuferin gegen 17:30 Uhr festgenommen werden. Da der 38-Jährige einen verwirrten Eindruck hinterließ, wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus verbracht.

2. Gleich drei Fahrzeuge aufgebrochen,

Wiesbaden, Südost, Sonntag, 14.11.2021, 17:30 Uhr bis Montag, 15.11.2021, 08:20 Uhr

(jc) Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh haben unbekannte Täter in Wiesbaden in der Humboldtstraße, in der Beethovenstraße und in der Viktoriastraße drei Pkw der Marke BMW aufgebrochen und die Lenkräder sowie Navigationsgeräte entwendet. Den Dieben gelang es über die zuvor eingeschlagenen Seitenscheiben in die Fahrzeuge einzudringen. Im Anschluss flohen die Täter unerkannt mit dem Diebesgut. Es entstand ein Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

3. Wohnungseinbruch - Täter gehen leer aus, Wiesbaden, Daimlerstraße, Freitag, 12.11.2021, 15:40 Uhr bis Sonntag, 14.11.2021, 23:00 Uhr

(jc) Unbekannte Einbrecher haben sich in Wiesbaden in der Daimlerstraße zwischen Freitag, dem 12.11.2021 und Sonntag, dem 14.11.2021 gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft. Im Anschluss durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung erfolglos nach Diebesgut, woraufhin diese flüchteten und leer ausgingen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell