POL-WI: Frau angegriffen +++ Auseinandersetzung wegen Mund-Nasen-Bedeckung eskaliert +++ Busfahrer geschlagen +++ BMW gestohlen +++ Räuberische Erpressung +++ Pedelec entwendet +++ Rollerdiebstahl

Wiesbaden (ots)

1. Frau angegriffen und geflüchtet,

Wiesbaden, Mitte, Luisenstraße, Donnerstag, 11.11.2021, 18:07 Uhr

(jc) In der Wiesbadener Innenstadt wurde am Donnerstagabend eine Frau angegriffen und leicht verletzt. Die 32-Jährige hielt sich gegen 19:00 Uhr am Wallufer Platz auf. Im Zuge dessen wurde sie durch einen unbekannten Mann aus einer kleineren Personengruppe heraus aus bisher unbekannten Gründen angegriffen und in das Gesicht geschlagen. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss an die Tat und verschwand mit seinen Begleitern. Die Wiesbadener Polizei wurde verständigt und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter soll Mitte Zwanzig gewesen sein, dunkle kurze Haare getragen haben und mit einer dunklen Jogginghose und Jacke bekleidet gewesen sein. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

2. Auseinandersetzung wegen Mund-Nasen-Bedeckung eskaliert, Wiesbaden, Biebrich, Kasteler Straße, Donnerstag, 11.11.2021, 08:00 Uhr

(jc) In einem Wiesbadener Linienbus eskalierte ein Streit um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Am Donnerstagmorgen stieg an der Bushaltestelle "Busbahnhof Wiesbaden Ost" ein unbekannter Mann als Fahrgast zu, ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zwei Fahrgäste baten den Mann daraufhin, sich eine Maske aufzuziehen. Daraufhin soll es zwischen dem Mann und einem Fahrgast zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, da der Mann der Aufforderung nicht nachkommen sei. Die beiden Personen verließen während der Auseinandersetzung den Linienbus und der Unbekannte soll unvermittelt den 43 Jahre alten Geschädigten angegriffen haben. Die Polizei wurde verständigt und der Täter türmte. Der Mann soll in etwa 20 Jahre alt, 185 cm groß und schlank gewesen sein. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Jogginghose mit weißen seitlichen Streifen gewesen sein. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 2540 entgegen.

3. Räuberische Erpressung,

Wiesbaden, Erbenheim, Emil-Krag-Straße, Dienstag, 09.11.2021, 19:20 Uhr bis 19:35 Uhr

(jc) Am Dienstagabend machten zwei jugendliche Täter in der der Emil-Krag-Straße in Erbenheim Beute. Die unbekannten Räuber näherten sich einem 17-jährigen Fußgänger und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Geschädigte der Aufforderung nicht nachkommen wollte, schlug einer der Unbekannten dem Mann in das Gesicht, woraufhin dieser den Räubern sein Bargeld überließ. Die beiden Täter flohen mit der Beute. Einer der Täter soll in etwa 17 Jahre alt, 180 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug einen Dreitagebart, kurze lockige braune Haare und war bekleidet mit einer hochgezogenen grünen Kapuzenjacke und einer schwarzen Mütze. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Busfahrer angegangen,

Wiesbaden, Nordenstadt, Bushaltestelle Westring Donnerstag, 11.11.2021, 18:40 Uhr

(jc) Am Donnerstagabend soll es in Nordenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einem unbekannten Fahrgast gekommen sein. Der Unbekannte habe zuvor den Busfahrer ohne dessen Zustimmung gefilmt. Dieser habe den Unbekannten gebeten das Filmen zu unterlassen, woraufhin der Täter auf den Busfahrer eingeschlagen haben soll. Im Anschluss habe der Täter die Flucht ergriffen. Der Busfahrer wurde leicht verletzt und die Polizei wurde alarmiert. Der Täter soll Mitte sechzig, in etwa 175 cm groß und kräftig gewesen sein. Er soll einen weißen Parka und eine dunkelblaue Hose getragen haben. Nach Angeben des Geschädigten soll ihm ein Stück des Zeigefingers gefehlt haben. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 2440 entgegen.

5. BMW gestohlen,

Wiesbaden, Biebrich, Dostojewskistraße, Höhe Hausnummer 12, Dienstag, 09.11.2021, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 11.11.2021, 14:00 Uhr

(jc) In Wiesbaden Biebrich wurde zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag ein schwarzer BMW älteren Baujahres gestohlen. Das Fahrzeug parkte in der Dostojewskistraße in Höher der Hausnummer 12. Als der Eigentümer das Fehlen seines Fahrzeuges feststellte alarmierte er sofort die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

6. Pedelec entwendet,

Wiesbaden, Südost, Konrad-Adenauer-Ring, Mittwoch, 10.11.2021, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 11.11.2021, 08:00 Uhr

(jc) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter in Wiesbaden ein Pedelec aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die Diebe verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum besagten Keller des Anwesens im Konrad-Adenauer-Ring. Sie nahmen das dort abgestellte Pedelec im Wert von mehreren Tausend Euro an sich und flohen unerkannt. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

7. Rollerdiebstahl,

Wiesbaden, Mz.-Kastel, Roonstraße, Höhe Hausnummer 13, Mittwoch, 10.11.2021, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 11.11.2021, 07:30 Uhr

(jc) In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen unbekannte Diebe in Mz.-Kastel unbemerkt einen Motorroller. Der weiße Roller der Marke Honda war durch den Eigentümer in der Roonstraße auf Höhe der Hausnummer 13 abgestellt worden. Der Geschädigte stellte den Diebstahl fest und zeigte diesen bei der Polizei an. Zuletzt war das Zweirad mit dem blauen Versicherungskennzeichen "349 TVB" versehen. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

8. Aktueller Blitzerreport

Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche: Dienstag: Bundesstraße 417, Fahrtrichtung Taunusstein Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

