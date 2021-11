Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zeugensuche nach Körperverletzung +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Einbrecher scheitern gleich zwei Mal +++ Roller gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Frau angegriffen - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Biebrich, Am Parkfeld, Sonntag, 14.11.2021, 20:00 Uhr

(jc) Am Sonntagabend wurde in der Straße "Am Parkfeld" in Biebrich eine 51-Jährige von einem unbekannten Täter angegriffen und leicht verletzt. Der Angreifer war gegen 20:00 Uhr in Höhe des Spielplatzes unterwegs, als er plötzlich und unerwartet der Geschädigten einen Tritt in Richtung ihres Kopfes versetzt haben soll. Dadurch wurde die Frau im Gesicht leicht verletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss an seine Tat. Dieser soll in etwa 30 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und schlank gewesen sein. Er soll eine dunkle Hautfarbe, große dunkle Augen und ein narbiges Gesicht gehabt haben. Bekleidet soll er mit einer schwarzen kurzen Jacke, einer darunter befindlichen hellgrauen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose und dunklen Herrenschuhen gewesen sein. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. In Wohnhaus eingebrochen,

Wiesbaden, Westend, Nettelbeckstraße, Samstag, 13.11.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 14.11.2021, 12:00 Uhr

(jc) Zwischen Samstagnacht und Sonntagmittag sind unbekannte Täter in Wiesbaden in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Nettelbeckstraße eingebrochen und stahlen unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld und eine Bankkarte. Die Diebe verschafften sich über ein Fenster Zutritt in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung und durchwühlten die dortigen Räumlichkeiten. Im Anschluss flohen die Täter unerkannt mit dem Diebesgut. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

3. Einbruchsversuch in Lebensmittelgeschäft, Mainz, Kastel, Rampenstraße, Donnerstag, 11.11.2021, 20:30 Uhr bis Freitag, 12.11.2021, 07:15 Uhr

(jc) Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum Freitag in ein Lebensmittelgeschäft in Mainz-Kastel in der Rampenstraße gewaltsam einzudringen. Der Täter brach aus unbekannten Gründen ab und flüchtete. Der Einbrecher hebelte zunächst an der Eingangstür des Geschäftes. Nachdem es ihm nicht gelang die Tür aufzuhebeln, schlug dieser eine Schaufensterscheibe ein und hebelte ein weiteres Fenster auf. Der Täter ergriff dann aber offensichtlich die Flucht, ohne den Supermarkt betreten zu haben. Der Einbrecher soll eine dunkelblaue Jacke, eine blaue Jeans, Handschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Wohnungseinbruch - An Sicherheitstür gescheitert, Wiesbaden, Westend, Zietenring, Freitag, 05.11.2021, 12:00 Uhr bis Freitag, 12.11.2021, 11:00 Uhr

(jc) Unbekannte Einbrecher sind im Wiesbadener Westend in der Straße "Zietenring" zwischen Freitag, dem 05.11.2021 und Freitag, dem 12.11.2021 an einer Wohnungstür gescheitert. Den Tätern misslang es, die Sicherheitstür der Wohnung im Erdgeschoss aufzuhebeln, woraufhin diese flüchteten und leer ausgingen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

5. Motorroller gestohlen,

Mainz, Kastel, Große Kirchenstraße, Donnerstag, 11.11.2021, 18:30 Uhr bis Freitag, 12.11.2021, 07:15 Uhr

(jc) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stahlen unbekannte Diebe in Mainz-Kastel unbemerkt einen Motorroller. Der rote Roller der Marke Peugeot war von dem Eigentümer am Donnerstag gegen 18:30 Uhr in der Großen Kirchstraße abgestellt worden. Der Geschädigte stellte den Diebstahl fest und zeigte diesen bei der Polizei an. Zuletzt war das Zweirad mit dem Kennzeichen "GN-T 136" versehen. Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 2240 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell