Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Zülpich (ots)

Auf der Kreisstraße 10 aus Richtung Virnich kommend in Fahrtrichtung Obergartzem kam es gestern Mittag gegen 12.33 Uhr zu einem Motorradunfall. Der 34-jährige Mann aus der Niederlande kam in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung zu Fall und rutschte von der Fahrbahn in den Straßengraben. Man spricht hierbei von einem sogenannten "Highsider". Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, dieser brach aber später ohne Transport ab. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte gestern noch nicht ausgeschlossen werden. Das Krad wurde abgeschleppt. Die Kreisstraße 10 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

