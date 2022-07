Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen - Flüchtiger LKW fuhr gegen Schaustellerbude

Kleinfischlingen (ots)

Gestern Mittag (Mo., 04.07., etwa 14:00h - 15:30h), blieb ein bislang unbekannter LKW an einem in der Poststr. aufgestellten Kerwestand hängen und entfernte sich daraufhin ohne jegliche Mitteilung von der Unfallstelle. Der Schaden am Schaustellerstand beträgt etwa 1.800 EUR. Nicht genug, denn der Fahrer stieß danach auch noch gegen ein Verkehrsschild und schob obendrein einen alten Wassertrog gegen die Hauswand eines dortigen Weingutes. Der Gesamtschaden kann so auf über 2.000 EUR beziffert werden.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben unter Tel 06323 9550 melden.

