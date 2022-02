Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Cannabis-Stecklinge in PKW Zöllner aus Anröchte erwischen mutmaßlichen Drogenschmuggler

Am frühen Nachmittag des 16.02.2022 leiteten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte, einen PKW mit belgischem Kennzeichen aus dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 44, Fahrtrichtung Kassel, zur zollrechtlichen Kontrolle auf den Parkplatz Röllingser Graben. Der allein reisende Belgier gab an, einem kranken Bekannten, der in der Nähe von Paderborn wohne, einen Besuch abstatten zu wollen. Die Frage nach mitgeführten anmeldepflichtigen oder verbotenen Waren und Gegenständen insbesondere Waffen und Betäubungsmittel verneinte er. Die Beamten entschlossen sich dennoch, das Fahrzeug zu kontrollieren und entdeckten im Kofferraum fünf Kartons, die laut dem Fahrzeugführer Blumen enthalten sollten. Beim Öffnen stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei den vermeintlichen Blumen um insgesamt 515 Cannabis-Stecklinge handelte. Darüber hinaus fanden die Zöllner in der Mittelkonsole des Fahrzeugs einen angerauchten Joint. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogentest verlief zwar negativ, dieser räumte allerdings ein, zuletzt am Vortag Marihuana konsumiert zu haben Die Drogen wurden sichergestellt sowie der Mann daraufhin vorläufig festgenommen und in der Dienststelle mittels Belehrungsheft für ausländische Beschuldigte über seine Rechte und Pflichten aufgeklärt. Er war geständig, jederzeit kooperativ und durfte nach erfolgter Vernehmung und Abschluss aller Formalitäten die Weiterreise antreten. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg

