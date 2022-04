Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Mühlhausen (ots)

Am Samstag Mittag befuhr ein 62-jähriger Mann aus Menteroda mit seinem Pkw Nissan in Mühlhausen die Straße "Zu den Katzentreppen" und beabsichtigte, an der Einmündung der Langensalzaer Straße nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen.

Dabei übersah der Mann einen anderen Verkehrsteilnehmer, welcher die Langensalzaer Landstraße zu dem Zeitpunkt stadtauswärts befuhr. Die Lichtzeichenanlage war zu der Zeit ausgeschaltet.

Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision des Nissan mit dem Pkw Ford des 58-jährigen Mannes aus Großengottern.

Durch den Unfall wurden beide Insassen des Ford sowie der Nutzer des Nissan leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

