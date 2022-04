LPI-NDH: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Eichsfeldkreis (ots) - Am 15.04.2022 gegen 09:15 Uhr kontrolierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in Wüstheuterode einen PKW VW Caddy. Dabei wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgstellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Gegen den fahrer wurde eine Anzeige gefertigt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Am Samstag dem 16.04.2022 gegen 06:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Seat die L 3080 zwischen Uder ...

