Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeldkreis (ots)

Am 15.04.2022 gegen 09:15 Uhr kontrolierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in Wüstheuterode einen PKW VW Caddy. Dabei wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgstellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Gegen den fahrer wurde eine Anzeige gefertigt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am Samstag dem 16.04.2022 gegen 06:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Seat die L 3080 zwischen Uder und Birkenfelde. Auf Höhe des Kilometers 0,5 wechselten zwei Rehe über die Fahrbahn. Der PKW kollidierte mit einem der Tiere, welches bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Der Schaden am PKW wird mit etwa 2000EUR angegeben.

Am 15.04.2022 gegen 01:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Opel Astra die B 80 aus Richtung Burgwalde kommen in Richtung Marth. Dabei stieß sie mit einem, über die Fahrbahn wechselnden Hasen zusammen. Der Hase wurde bei dem Unfall getötet. Am PKW entstnd ein Schaden in Höhe von etwa 1000EUR.

Am Freitag dem 15.04.2022 gegen 13:00 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi den Parkplatz des Aldimarktes in der Brüsseler Straße in Heiligenstadt. Dabei verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kotrolle das Fahrzeug und fuhr durch einen Metallzaun. Der PKW stürzte etwa zwei Meter auf ein angrenzendes Firmengelände. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell