POL-HAM: Trunkenheitsfahrt endet mit zwei Verletzten an einer Ampel

Hamm-Uentrop (ots) - Leicht verletzt wurde eine 12-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwennemarstraße in Höhe der Maximilianstraße am Samstag, den 2. April. Gegen 18.20 Uhr überquerte die 12-Jährige mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg der Ostwennemarstraße in südlicher Richtung. Eine 80-jährige Golf-Fahrerin befuhr die Ostwennemarstraße in östlicher Richtung und stieß mit der ...

