Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 4-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde ein 4-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf der Stockumer Straße in Höhe Langerbeinweg am Samstag, 2. April. Gegen 14.45 Uhr überquerte das Mädchen die Stockumer Straße in nördlicher Richtung. Eine 43-jährige Renault-Clio-Fahrerin befuhr die Stockumer Straße in westlicher Richtung und stieß mit dem Mädchen zusammen. Die 4-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Kurzfristig war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der im Endeffekt nicht benötigt wurde. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell