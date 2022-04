Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde eine 12-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwennemarstraße in Höhe der Maximilianstraße am Samstag, den 2. April. Gegen 18.20 Uhr überquerte die 12-Jährige mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg der Ostwennemarstraße in südlicher Richtung. Eine 80-jährige Golf-Fahrerin befuhr die Ostwennemarstraße in östlicher Richtung und stieß mit der 12-Jährigen zusammen. Die 12-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Es entstand ein Sachschaden von 1100 Euro. (kt)

