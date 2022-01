Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub auf Tankstelle - Haftbefehl gegen 20-Jährigen ergangen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Raub auf Tankstelle - Haftbefehl gegen 20-Jährigen ergangen

Rotenburg. Beamte der Polizeistation Rotenburg nahmen am frühen Montagmorgen (10.01.) einen 20-jährigen Mann aus Rotenburg an der Fulda fest, nachdem dieser eine Tankstelle in der Kasseler Straße ausgeraubt und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro verursacht hatte.

Ein Tankstellenmitarbeiter hatte die Polizei darüber informiert, dass der 20-Jährige zunächst mehrfach mit einer Eisenstange gegen die verschlossene Eingangstür der Tankstelle geschlagen habe, bis diese teilweise zerbrochen sei. Anschließend habe der Rotenburger unbefugt den Verkaufsraum betreten, die Kasse gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrängte er den Angestellten dabei mit der Eisenstange und führte zudem ein Messer sowie eine Softair-Schusswaffe, die in Richtung Boden gerichtet war, mit sich. Danach flüchtete der Mann zunächst.

Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb glücklicherweise unverletzt.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde der 20-Jährige schließlich durch Polizeibeamte der Polizeistation Rotenburg an der Fulda im Bereich Lispenhausen angetroffen und festgenommen. Bei ihm konnten die Beamten eine Softair-Waffe, ein Messer und eine Eisenstange sowie das zuvor geraubte Geld auffinden und sicherstellen.

Der Rotenburger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Dienstag (11.01.) einem Richter beim Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

