Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Angriff auf Zugbegleiterin und Triebfahrzeugführer in Citybahn

Pfaffenhain/Stollberg (ots)

Im Bereich der Haltestelle Pfaffenhain kam es am gestrigen Tag (11.11.2021) gegen 12:45 Uhr zu einem Angriff auf die Zugbegleiterin und den Triebfahrzeugführer.

Gegen 12:45 Uhr wurde der Sachverhalt im Polizeirevier Stollberg bekannt. Eine Streife begab sich sofort vor Ort und traf am Haltepunkt Pfaffenhain auf die Zugbegleiterin sowie den Triebfahrzeugführer. Der Täter war bereits flüchtig.

Im Gespräch wurde bekannt, dass der Tatverdächtige zuvor auf der Fahrt aus der Gegenrichtung (Stollberg in Richtung Chemnitz) durch randalieren negativ aufgefallen war. Er sei am Haltepunkt Pfaffenhain ausgestiegen und wollte dann seine Fahrt mit der Citybahn in Richtung Stollberg fortsetzen. Aufgrund seines vorherigen Verhaltens war beabsichtigt den Tatverdächtigen von der Mitnahme in der Citybahn auszuschließen. Als die Zugbegleiterin dies dem Tatverdächtigen mitteilte, reagierte er sehr aggressiv und verschaffte sich dennoch Zutritt in die Citybahn. Die Zugbegleiterin forderte ihn abermals auf die Bahn zu verlassen. Daraufhin bespuckte und beleidigte der Tatverdächtige die Zugbegleiterin. Als der Triebfahrzeugführer dazu kam, schlug ihm der Tatverdächtige unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde ihm ein Zahn ausgeschlagen. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige. Eine erste Nachsuche blieb erfolglos.

Im Rahmen der Ermittlungen werden nun die Videoaufzeichnungen der Citybahn gesichert und ausgewertet. Die Endbearbeitung des Sachverhaltes übernimmt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell